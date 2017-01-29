女狙擊手搭女觀測手 玩生存遊戲養默契

國軍中表現出色的女性越來越多，包括形象陽剛的狙擊手，也可由女性擔綱。陸軍234旅就有一對女性狙擊手搭配觀測手的組合，透過訓練培養默契和精準度，展現巾幗不讓鬚眉氣勢。

講到狙擊手，很多人會想到美國狙擊手這部片，男主角百步穿楊、一發即中的功力，肯定讓很多人印象深刻，而一般大眾對狙擊手的印象，多是陽剛的男性，不過國軍現在也有女性的狙擊手，甚至還有女性觀測手，搭配起來表現也不遜於男性。

陸軍234旅機步營中士狙擊手歐子瑄、中士觀測手游真妮是目前陸軍唯二的女生搭配女生組合，另外一組則在陸軍航空特戰指揮部。

外界多知道狙擊手，但對狙擊手旁的觀測手就比較陌生，觀測手負責觀測彈道、測風偏修正、提醒狙擊手注意事項、選定預備射擊位置，因此要漂亮完成任務，狙擊手和觀測手必須有默契，缺一不可。

歐子瑄和游珍妮搭配已經3年多，兩個人每天訓練都要在一起，透過不斷的互動培養默契，歐子瑄說，女生在訓練裡會有很多不方便因素，例如對上廁所的需求，體能和體格在先天上也和男性有很大差異，因此狙擊手和觀測手的女生人數會比較少。

歐子瑄說，其實女性在射擊精準度上和男生沒有差異，反而女生有時候可以更細膩，差別在先天的體力，例如要長時間行軍或是背負重物時，就會看出差別，但女生可以透過訓練，彌補這樣的。

歐子瑄也和男生搭配過，一開始溝通上會稍微有點不太合，但相處久了就不會，她也表示不太合其實和性別沒有關係，而是個性，不過和女生搭配的好處在於不方便的地方，彼此可以了解對方的需求。

歐子瑄說，她和游真妮搭配久了，彼此會有心有靈犀的感覺，剛好兩個人想到一樣的東西，討論起來彼此都能了解對方的意思。游真妮則說，兩個人放假會一起去玩生存遊戲，公餘之外繼續培養默契。1060129

(中央社)