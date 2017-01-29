嚴厲控管穆斯林移民 川普自豪進展順利
美國總統川普「非常嚴厲」打擊穆斯林移民，招致愈來愈多反對聲浪，許多人抨擊他的作法是公然歧視，他今天仍自豪表示，這項行動進展得「相當順利」。
法新社報導，川普27日簽署行政命令，下令完全停止收容難民至少120天，並對來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、敘利亞及葉門等國旅客實施嚴格控管的新措施，為期90天。
川普告訴記者，「事情進展得非常順利。你可以在機場和各地看出成效。」上述國家旅客被禁止登上前往美國的班機後，引發憤怒示威。
川普說：「我們將採行非常、非常嚴格的禁令，也會極度仔細地審查，這是我國多年來早應採取的舉措。」
路透社報導，川普上任以來影響力最深遠的行動，導致美國移民體系陷入混亂，除難民之外，合法的美國居民也被機場拒於門外，恐得滯留在美國以外地區。
移民律師和倡議人士夜以繼日地工作，試著協助受困海外的旅客找到回家的辦法。紐約律師要求抵制這項禁令，表示已有許多人遭非法拘留，包括1名為駐伊拉克美軍效力的伊拉克人。
川普今天在橢圓形辦公室簽署更多行政命令後說，「這並不是穆斯林禁令」，還說多年來早該採取這類舉措。（譯者：中央社劉文瑜）1060129
(中央社)
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