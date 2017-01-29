動作像樹懶 蔡其昌議事功力創紀錄

立法院副院長蔡其昌因肩頸發炎形容自己動作像樹懶，但主持議事功夫令人驚艷，創下一個案子從宣讀到表決通過僅花100秒，動作雖慢、效率高。

迪士尼動畫電影「動物方城市」打破「冰雪奇緣」票房紀錄，劇中進擊公務員樹懶，動作慢、表情逗趣，人氣指數高，掀起全球模仿潮，蔡其昌形容自己像劇中的「樹懶」。

立法院上會期結束前，記者巧遇蔡其昌，叫了幾聲副院長？不見蔡其昌回頭，走到他面前，這才發現他剛從醫院趕回立法院，追問下，才知道肩頸不舒服、復健當中。

蔡其昌說，因工時長、壓力大，肩頸有肌肉發炎與緊繃的症狀，頸部無法自然扭動，動作像「樹懶」一樣緩慢。

不過，蔡其昌主持議事功夫了得。

去年7月底立法院臨時會不斷電表決，蔡其昌快速念稿速度，贏得議場內綠委們掌聲、展現高人氣；立法院上會期更有媒體幫蔡其昌計算處理一個案子的時間，結果約100秒，省下近一半時間，議事效率大為提升。

蔡其昌透露，應付突如其來的不斷電表決「有撇步」；首先，相同內容他念了十遍就背起來，接著用自己比較順口的方式讀出，就不會卡卡，宣讀表決結果，他直接看著對面顯示器宣讀，不用等議事人員遞紙條。

第二招拿掉贅字化繁為簡，蔡其昌說，不是刻意趕快，而是整天重複念數百案相同的文字，真的很累，舉例而言，「記名表決、時間1分鐘，現在開始」，他就改為「記名表決、時間1分鐘，開始」拿掉「現在」兩字。有人幫他算過，處理一個案子平均約100秒。

他說，傳統做法是議事人員將表決結果寫在紙條，再把紙條遞給主席宣讀，來來回回須要20秒，他的做法可省下約一半時間，提升議事效率。

新國會這1年來推動國會議事公開轉播、開放公民記者室，包括時代力量立法院黨團要求將委員會的會議室改為馬蹄形等改革方案，都由蔡其昌主導，早已提出評估方案，但因有黨團對會議室改馬蹄形的做法有意見，不願簽署協商結論而延宕。

蔡其昌常說，時間不多，改革要讓人民有感。他跟時間賽跑，也跟自己賽跑，這位來自台中區域立委的副院長展現重效率的新作風，讓人耳目一新。1060129

(中央社)