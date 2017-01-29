春節去寒請試這幾味 烤柑橘吃燉梨汁喝
春節遇冷氣團來襲，家中的水梨或茂谷柑等應景水果該如何食用，中醫師說，這兩種水果偏寒涼，柑橘可以中間挖洞塞鹽或跟薑一起烤；水梨可加蜜、珠貝燉汁喝，都有去寒補身效果。
去年年初寒害、下半年又風災，不少水果減產變貴。
迎新春之際，農委會農糧署主秘翁震炘說，茂谷柑是少數沒減產、價格穩定，品質不受影響的水果，加上原本就是春節應景水果，呼籲大家多享用；其次，去年採收的雪梨，也已應景上市，都是春節當紅水果，送禮自用兩相宜。
不過，春節假期適逢冷氣團來襲，長輩也常叮嚀，咳嗽感冒的人先別吃橘子，還有水梨也是瓜果類，較涼，別吃太多，但久放又擔心水果敗壞，就可採坊間烤或燉的吃法。
中醫師吳明珠說，天冷氣管不好，不只會受外界寒涼影響，甚至吃冰品、涼寒水果，或是瓜果類，都會覺得氣管的痰很多、引起咳嗽，還有早晚溫度偏低時，會有過敏性咳嗽症狀發生。
柑橘類真的可以烤來吃，而且不只單一種烤法。吳明珠建議，若天寒、會咳嗽，又想吃柑橘類水果，可以用錫箔紙包起來烤一烤，變色就可以了，橘子約烤5分鐘，可以減緩寒性。
她還說，像有些原住民會把橘子不去皮、中間挖一個洞，然後中間塞點鹽巴烤，除了可以去寒性，鹽巴還可以增加化痰作用，而且烤過水份比較少了，橘子更甜；另外，也有人會用點薑片，跟柑橘包在一起烤，去除寒性之外，也可減少對胃壁的刺激。
燉水梨、雪梨汁來喝，則有益改善乾咳。吳明珠說明，先去皮挖心，不加水，加入些許珠貝、蜂蜜一起燉，水梨纖維軟爛、生汁後，就可以飲用。
她說，也可以在飲用時再加一點點蜂蜜進去，對改善乾咳的效果不錯；特別是像小孩或老人感冒久咳不癒時，也可以喝這樣燉出來的汁，可以吃進好處，但不會帶有水果本身的寒氣。1060129
(中央社)
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