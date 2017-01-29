2017LPGA台將復活年？曾雅妮帶頭反彈

曾雅妮的木桿開球漸回穩，可望漸上演反彈行情。(TLPGA提供資料照)

LPGA2017年台灣高球選手加上去年在Symera(LPGA次巡)以年度獎金榜第10取得今年LPGA參賽卡的錢珮芸，以及龔怡萍、曾雅妮、李旻、程思嘉與徐薇淩等原班人馬，今年共有6位登上這個全球女子高球最高殿堂，人數創下史上新高，這批台灣娘子軍能否在今年繳出漂亮成績單，備受期待。

李旻帶著近3個月贏得台巡2冠返回LPGA，表現備受期待。(TLPGA資料照)

經過去年半卡歷練，程思嘉今年首度以全卡征戰LPGA。(TLPGA資料照)

回顧去年5位女將表現，34歲龔怡萍出賽25場，獲得5場前10，累計64萬3432美元獎金，位居獎金榜第25；李旻出賽24場，累計11萬5784美元獎金位居排行榜第94；徐薇淩參賽22場，累計7萬9376美元排名第103；曾雅妮出賽25場，累計7萬0910美元排名第109；去年只有半卡資格的程思嘉出賽16場，累計4萬3828美元排名第122。

去年因得失心太重付出代價的徐薇淩，今年重「心」出發。(TLPGA資料照)

除了龔怡萍之外，李旻全季被淘汰11場，徐薇淩10場，曾雅妮12場，程思嘉9場，晉級率都不到6成，其中曾雅妮季中一度連9場被淘汰，程思嘉也有連6場沒晉級。

整體而言，這5位台灣女將去年表現「1好球4壞球」，只有資深老將龔怡萍打出近年最佳戰績，其他4人都度過難挨的1年。

若以去年成績來看，少人對她們今年抱有大大期待，但其實不然，經過重重打擊，都已學會如何從失敗中成長，今年再戰LPGA絕對有看頭。

李旻，去年得失心太重，季末藉閱讀學會如何用正面的心態面對比賽，LPGA季後返台參加台巡賽，一舉在TLPGA公開賽與日立慈善盃菁英賽勇奪2冠，不論球技與心理素質都已昇華到另一層境界。

徐薇淩，因2015年菜鳥球季達成保住全卡目標，去年原以為已做好準備贏佳績，不料得到的結果卻預期相反，季中曾因走不出低潮於深夜與母親抱在一起痛哭，但經哭過後冷靜思考，領悟出惟有自己不斷進步才能與人一爭長短，今年將以全新的心態迎接LPGA生涯第3個球季。

程思嘉，去年選擇以半卡打LPGA，雖最終沒能拿到獎金榜前80的今年全卡參賽權，但達成原來設定的提前到LPGA磨練目標，去年底果然在資格考以排名第6，取得LPGA全卡資格。

曾雅妮，雖然去年交出LPGA生涯最差戰績，但造成她近4年多未奪冠的不穩開球木桿，已明顯獲得改善，只要抓鳥利器的鐵桿恢復水準，距再奪冠日子已不遠。

今年進軍LPGA的新人錢珮芸，與曾雅妮同樣屬於爆發力強的選手，具有平均開球250碼以上優勢，去年在Symera征戰1年後，原本最弱的短桿(切桿與推桿)已有顯著進步，看好是位具競爭力的新人。

(中時電子報)