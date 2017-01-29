預言今年施政表現 柯：會比過去更好

台北市長柯文哲(右)上午走訪松山慈祐宮等各大廟宇，發放紀念小禮給民眾。(北市府提供)

台北市長柯文哲大年初二繼續廟宇走春行程，在松山慈祐宮時被媒體問到今年市政的表現會比過去兩年好嗎？他說一定會的，團隊也磨合兩年了，自己都有感覺，像以前剛接手世大運也是「亂七八糟」，現在外人來看都說「你們比較打出隊形了」。

柯文哲上午將在關渡宮與蔡英文總統同台，今天穿了一件新的西裝外套現身，他說，因為要跟總統同台才特別找出來，不過是太太陳佩琪給的，他也不曉得是新的舊的。曾多次說不喜歡穿西裝，柯文哲有點語塞說，有時候也要從俗，社會有這個要求就照做；媒體追問是希望有好印象給蔡總統？他忍不住說：「厚，你是哪一台的？」

至於有沒有什麼事要拜託中央？柯文哲說，其實還好、中央都很幫忙，幫最多的還是世大運，現在行政院有一個會報每個月開會，有必要還可以直接去找政委張景森，所以在整個世大運進行上，(與馬政府)相較之下，新政府上台給市府很多的幫忙。

(中時)