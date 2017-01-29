高球》PGA農保公開賽 潘政琮並列第三明天爭冠
來自台灣的高球小將潘政琮，29日在總獎金670萬美元的PGA農保公開賽第三回合繳出5博蒂、2柏忌的69桿佳績，以低於標準8桿的208總桿並列第三，只落後領先者1桿，30日有機會角逐個人生涯第一座PGA冠軍獎盃。
現年25歲的潘政琮，去年在威巡賽獎金榜闖進前25名，取得PGA巡賽全卡資格，至今已參加了8場比賽，去年11月21日在RSM菁英賽以並列第6名作收，此次是他第4次晉級決賽就取得爭冠資格，實力不容小覷。
台灣男子高球史上最近一次摘下PGA冠軍的是1989年陳志忠在洛杉磯公開賽稱王，如今已相隔近28年，小潘能否再創台灣高壇新巔峰就看第四回合的表現了。
小潘雖然在第三回合第一洞就吞下柏忌，但他隨後第3與第6洞抓下小鳥，打完前9洞低於標準1桿，比賽來到後9洞，小潘又在第12洞吞柏忌，所幸隨即穩住陣腳，接連在第14、15洞拿下博蒂，第18洞5桿長洞更是以漂亮的博蒂收場，連續兩回合有69桿的精采成績。
(中時電子報)
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