募兵制創始人 春秋時期吳起

據歷史記載，募兵制中國古代兵制之一，它的創始人是春秋時期的吳起。 (資料照片)

國防部推動「全募兵制」，過程因經費、兵源不足跳票4次，預計民國107年志願役編現比可達全軍90％左右。據歷史記載，募兵制中國古代兵制之一，它的創始人是春秋時期的吳起。

春秋戰國時期，魏文侯變法圖強，任用吳起擔任西河郡守，吳起改革魏國兵制，創立武卒制。吳起規定凡是能夠身著全副甲冑，執12石之弩，背負箭矢50個，荷戈帶劍，攜三日口糧，在半日內跑完百里者，可入選為武卒，免除其全家的徭役和田宅租稅。武卒經過吳起的嚴格訓練，成為魏國的精銳之師。吳起擔任西河郡守期間，為抵禦秦國的進攻，修築了吳城（今山西省孝義市西南）。據《吳子兵法》記載，吳起擔任西河郡守期間率兵南征北戰，為魏國奪取土地千里。期間共與諸侯軍隊大戰76次，大勝64次，其餘不分勝負。

在春秋戰國時期，國家徵兵原本只是針對於世家子弟中的男丁。但是隨著戰事的發展，又開始向普通民眾徵壯丁，但是這些從普通百姓中徵來的壯丁，並沒有軍餉可拿，甚至於糧食和武器的問題也需要他們自行解決。但沒有專門的軍事訓練，作戰能力相較偏低。為了能夠順應戰爭潮流而建立募兵制選拔能征善戰士兵，國家就會給予他們軍餉，並且在戰爭結束後仍留營繼續接受嚴格的作戰訓練。為鼓舞百姓參軍，國家甚至會免去軍人家族徭役賦稅。

現在，國防部也規劃推動「網路戰勤務加給」、「電展室情報職務加給」、「儀隊勤務加給」、「戰航管勤務加給」等7項待遇調整案，以提升募兵制成效。

(中時電子報)