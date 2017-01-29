許瑋倫離世10年 楊丞琳不捨「太快了」

許瑋倫今年是她逝世第10年。（圖／本報系資料照片）

女星許瑋倫2007年1月26日因搭乘助理駕駛的座車趕往拍戲，沒想到卻因途中發生嚴重車禍，她送醫急救，但仍在2天後宣告不治，享年28歲。而每一年的1月28日許多藝人都會特別想念許瑋倫，而今年適逢過年期間，但許瑋倫的好友楊丞琳還是沒忘了，更感慨時間「過太快了！」

今年是許瑋倫逝世的第10年，由於1月28日剛好是大年初一，不少人仍在忙著過年，但她生前好友楊丞琳還是沒忘了這件事，在網上分享心情，坦言「十年，太快了。」更回憶當時自己聽到消息，「不可置信的心情。」

許多許瑋倫的粉絲也紛紛到楊丞琳粉絲專頁留言，表示沒有一刻不想著許瑋倫，並安慰楊丞琳「她一直都在。」

(中時電子報)