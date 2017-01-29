為孩子造冰雪城堡 美父發展跨國事業

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為了讓孩子在冬天也能享受戶外活動，一名猶他州男子8年前嘗試自己蓋「冰雪城堡」，他的創意如今擴展成橫跨美加兩國的娛樂事業。

早在迪士尼公主電影「冰雪奇緣」掀起全球票房旋風前，一名猶他州父親就已把自己的創意付諸實現，親手打造出適合闔家遊玩的冰雪世界。

大約8年前，猶他州居民克利斯坦森（Brent Christensen）想讓孩子在冬天走出戶外好好活動筋骨，更想要透過戶外活動促進親子感情，於是開始動手在鹽湖城自家附近興建大型冰宮。

克利斯坦森日前接受美國國家廣播公司（NBC）訪問表示，最初他的做法是先蓋出大型支架，然後在支架上灑水，但後來完全捨棄支架，改用冰與雪為建材，成功蓋出一座冰雪城堡與一棟冰屋（igloo），不僅孩子們雀躍不已，還吸引附近許多民眾闔家前來同樂。

如今，克利斯坦森的「冰雪城堡」（Ice Castles），已發展成一個娛樂事業品牌，除了猶他州外，在明尼蘇達州、威斯康辛州、新罕布什爾州、還有加拿大等地都有分點，他還為這種純手工建造冰雪城堡的技術申請專利。

克利斯坦森的冰雪城堡相當壯觀，占地約1.5英畝的冰雪世界裡，不但有城堡，還有冰雪溜滑梯。他說，冬天時，有冰雪世界能造訪，大家可放下遙控器，暫時離開電視機，到戶外享受天倫之樂。1060129

(中央社)