限時10分鐘 許智傑夫妻合體比廚藝
民主進步黨籍立委許智傑與夫人周桂香首度合體下廚、PK年菜，並請三家餐廳主廚當評審，限時10分鐘內完成料理，最後夫人的芹菜炒花枝獲得2票，打敗許智傑的蒜苗炒臘肉。
大年初二，許久未進廚房的許智傑以往過年時都吃得簡單，由夫人一手包辦。許智傑說，今天他有感而發，發現年過半百，前半輩子都在勞勞碌碌，後半輩子應該花點時間陪陪老婆、孩子，偶爾煮個菜、再多一點時間相處。夫妻兩人很久沒有一起煮菜，也象徵團結。
許智傑說，要做這道菜叫「五福四海眾臘味」，因為國內政治紛紛嚷讓，不管是政黨也好、各種不同意見也好，大家應該團結為台灣才重要；更深遠的是兩岸關係，台灣跟中國各自是主權獨立國家，但是農曆過年時，只有全世界華人一起過年，希望中國可以放大胸心，跟台灣好好相處，把兩國經濟打拚好，各自把人民照顧好，是最大目的。
周桂香說，自己要煮的是芹菜炒花枝，芹菜的台語諧音就是「輕輕鬆鬆去炒菜」，這是主婦最大的夢想，煮一輩子太辛苦了。活動限時在10分鐘內完成，兩人僅花5分53秒，就順利完成。
評審團成員北平上園樓主廚說，夫人的花枝軟硬剛剛好，鹽巴稍微下重手，鹹了一點點，但色香味俱全；許智傑的蒜苗顏色比較差一點，菜已經變黑。山西餐廳主廚徐惠國說，夫人煮得比較剛好，口感、味道都還不錯；許智傑第一次煮菜就煮這麼好、很香，「我煮這麼久也差不多這樣」，委員很厲害。會賓樓主廚也覺得夫人煮得比較好，吃起來很順口；許智傑還算不錯，可能「忙於國家大事，還有進步空間」。
最後，夫人獲得2票、許智傑1票，由夫人獲勝。許智傑也當場揮毫寫下春聯，要祝福民眾新年快樂。1060129
(中央社)
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