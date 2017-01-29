擁公衛專業 陳宜民：哪裡需要就去哪

擁有公衛專業的國民黨立委陳宜民表示，當立委是實現理想重要一步，未來盼與衛福部推動分級醫療，若能為外交盡分力，也想去外交及國防委員會，「哪裡需要我，就到哪裡去」。

前年還在高雄醫學大學擔任副校長，每天埋首於公文海中的陳宜民，如今成為國民黨不分區立委，最讓他不習慣的是，現在不用看公文，反而要看很多份報紙、了解法律術語，但經過兩個會期，收穫是接觸的層面擴大了。

擁有哈佛大學公共衛生學院科學博士學位的陳宜民，公共衛生、預防醫學是他的專業，目前是國民黨團在立法院社環委員會中的委員長。他說，對他來說，念公共衛生，當立委是實現理想重要的一步，真的可以做比較多的事情。

陳宜民說，第一次接觸到公共衛生是在唸陽明大學醫學系三年級時，利用暑假與同學協助防癌協會到各鄉鎮推動子宮頸抹片篩檢與防治。

陳宜民指出，過去子宮頸癌疫苗一直推不動，都只是由地方自己編預算，但透過質詢，今終於看到衛福部願意擴大接種對象，他覺得很高興，完成了當初當立委時所設定的重要目標。

他說，所以時任國民黨主席的朱立倫致電提名他擔任國民黨不分區立委時，他只考慮了3天，因為他雖然不用說服他自己，但還要說服他的家人，以及要得到高醫的同意。

不過陳宜民也坦言，沒想到會因審查一例一休，而跟其他立委發生肢體衝突。他說，過去常來立院參加公聽會，這裡非陌生之地，也知朝野立委偶而會有肢體衝突，但不知會真的動手，以為都是打假的，真的有被嚇到。

至於未來的計畫，陳宜民說，希望能與衛福部聯手推動分級醫療制度，並修法讓健保更符合民眾需要，同時也要解決血汗醫師的問題。

另外，他也說，過去曾擔任陽明大學國際長，若能為台灣外交盡分力，他也想去被立委視為冷門的外交及國防委員會，「我的個性就是，哪裡需要我，我就到哪裡去」。1060129

(中央社)