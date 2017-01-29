春節鞭炮震聲響 讓毛小孩定心靠這招

炮竹一聲除舊歲，但對許多毛小孩來講可是驚心動魄時刻。獸醫師楊靜宇說，因鞭炮具聲音、閃光及煙霧效果，曾有懷孕的毛小孩被嚇到早產案例，適時擁抱安撫及安置是最佳定心丸。

毛小孩被鞭炮嚇到的意外層出不窮。去年底陽明山就發生一起獒犬被鞭炮聲嚇到，進而弄斷繩索逃出家門，飼主遍尋不著，最後才發現牠跑到紗帽山登山步道，還咬傷了3名登山客。

農曆春節期間，不論是放鞭炮或是玩炮竹的聲響更是此起彼落，聽在人們耳裡別有歡慶團圓之感，但對許多毛小孩可是恐怖的心理折磨，只能在家裡四處逃竄或是瑟縮在角落裡發抖，讓飼主們又好笑又心疼。

楊動物醫院獸醫師楊靜宇表示，毛小孩若因害怕而發抖時，狗和貓的情緒恢復狀況完全不同。狗狗只要事件結束後1至2小時，即可恢復正常情緒，若有飼主陪伴及呵護更好；但貓咪情緒要緩和全靠自己，有時可能躲3天都不出來，飼主只要讓牠慢慢自我恢復即可。

值得注意的是，楊靜宇提醒，過年期間會放鞭炮是有些固定時段，例如除夕夜和農曆初九拜天公通常是高峰期，飼主可先幫毛小孩做事前預防的安置動作，最佳方式就是「懷抱安撫」，其次才是裝籠或是關在安全的小空間內，減緩毛小孩害怕鞭炮聲的緊張情緒。

他說，就診案例中，就曾有隻已懷孕且快生產的狗狗被鞭炮聲嚇到，結果意外早產。

若是無法預期的情況下，楊靜宇建議，飼主當下要盡快幫毛小孩尋找可安撫、安置的方式和處所，否則牠們經常會因為一時緊張亂竄，會從高處躍下或是撞到東西，尤其小型犬的前肢容易因此而發生骨折意外，要特別當心。

但也有些毛小孩是例外，看到鞭炮反而會去追逐、玩耍甚或咬在嘴裡。苗栗大湖有間草莓園主人今年初就被民眾投訴其用鞭炮炸狗，疑有虐待之嫌；狗主人後來出面駁斥，並說飼養的小黑狗有個怪癖，就是愛追著沖天炮奔跑。

楊靜宇說，因為鞭炮具有聲音、閃光及煙霧效果，多數毛小孩都會閃躲，會去追逐玩耍的通常較少見，研判多為好奇心重或感覺領域被侵犯，以及患有聽覺障礙的毛小孩，才比較會出現玩鞭炮的狀況，但這種情形較難改善，飼主平常可透過拉繩控制毛小孩避開危險，以免被鞭炮弄傷而樂極生悲。1060129

(中央社)