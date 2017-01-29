法國影后艾曼紐麗娃病逝 享壽89歲
以「愛．慕」（Amour）一片在被喻為「法國奧斯卡」的凱撒獎封后的法國資深女星艾曼紐麗娃（Emmanuelle Riva）昨天因癌症離世，享壽89歲。
艾曼紐麗娃的經紀人柯利亞（Anne Alvares Correa）告訴法新社，她在「久病纏身後」於巴黎逝世。
出道60年的艾曼紐麗娃跨足電影、電視和劇場界。她86歲以「愛．慕」成為奧斯卡最年長的女主角入圍者，這部片在2013年奪下奧斯卡最佳外語片。
艾曼紐麗娃1927年2月24日出生於法國鄉村家庭，19歲不顧家人反對，隻身前往巴黎就讀戲劇學校，並獲得學校獎學金，展開她在舞台上的演藝生涯。
法國新浪潮先鋒亞倫雷奈（Alain Resnais）看中她，邀她出演1959年的經典電影「廣島之戀」（Hiroshima mon Amour），這也是她首度擔綱女主角。
艾曼紐麗娃因「廣島之戀」受到法國觀眾喜愛，立定她在法國影壇中不可撼動的地位。「廣島之戀」是關於都有家室的法國女演員和日本建築師在二戰後的廣島，短暫相戀、出軌的故事。（譯者：中央社陳昱婷）1060129
(中央社)
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