傳統藝術不能亡 教育向下扎根
教育單位為了不讓傳統藝術式微，近年透過各種方式，在課堂或社團活動中讓青年學子愛上傳統藝術，拉近與社區的距離，或是提升到藝術表演層次。
台南海事水產職業學校和藝術好像搭不上邊，但身在人文薈萃、廟宇眾多的台南府城，仍受到氣氛薰陶，於民國102年成立傳統藝術社，讓學生在課業之外，也能有地方發揮活力和自信。
台南海事傳藝社從創社以來，就積極參與周遭廟宇的大小慶典，包括安平天后宮的百百旗鼓陣、土城聖母廟慶元宵國際煙火盛會等，都可看見他們的舞獅、刀棍表演。
校方指出，舞獅訓練可以培養律動感和專注力，學生只要面對喜歡的事物，就能充滿熱情，在午休時間不斷練習，直到「人鼓合一」境界。除此之外，也讓學生對傳統文化有更深層的體認，培養藝術欣賞能力。
台中市大楊國小則是找來專業舞龍教練，安排一系列「龍騎士」教案，把傳統藝術文化的魅力帶進學童的生活之中。早期的舞龍，還是師生一同用淘汰的竹掃把製成，龍頭則是用金紙紮出。
作為全台唯一12年一貫傳統藝術學校的國立台灣戲曲學院，近年也透過產學合作，以「畢業即就業」吸引人才投入。目前已成立客家、歌仔戲的實驗劇團，培育新秀演員和種子教師，進而與職場「無縫接軌」。1060129
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。