傳統藝術不能亡 教育向下扎根

教育單位為了不讓傳統藝術式微，近年透過各種方式，在課堂或社團活動中讓青年學子愛上傳統藝術，拉近與社區的距離，或是提升到藝術表演層次。

台南海事水產職業學校和藝術好像搭不上邊，但身在人文薈萃、廟宇眾多的台南府城，仍受到氣氛薰陶，於民國102年成立傳統藝術社，讓學生在課業之外，也能有地方發揮活力和自信。

台南海事傳藝社從創社以來，就積極參與周遭廟宇的大小慶典，包括安平天后宮的百百旗鼓陣、土城聖母廟慶元宵國際煙火盛會等，都可看見他們的舞獅、刀棍表演。

校方指出，舞獅訓練可以培養律動感和專注力，學生只要面對喜歡的事物，就能充滿熱情，在午休時間不斷練習，直到「人鼓合一」境界。除此之外，也讓學生對傳統文化有更深層的體認，培養藝術欣賞能力。

台中市大楊國小則是找來專業舞龍教練，安排一系列「龍騎士」教案，把傳統藝術文化的魅力帶進學童的生活之中。早期的舞龍，還是師生一同用淘汰的竹掃把製成，龍頭則是用金紙紮出。

作為全台唯一12年一貫傳統藝術學校的國立台灣戲曲學院，近年也透過產學合作，以「畢業即就業」吸引人才投入。目前已成立客家、歌仔戲的實驗劇團，培育新秀演員和種子教師，進而與職場「無縫接軌」。1060129

(中央社)