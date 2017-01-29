杜魯道總理推特發文 加拿大歡迎難民
美國總統川普27日簽署對來自7個穆斯林國家旅客加強管制的行政命令。加拿大總理杜魯道對此在推特發文表示：「逃離迫害、恐怖和戰爭的人，不論信仰為何，加拿大歡迎你。」
杜魯道（Justin Trudeau）也在推特貼上他在2015年底上任後，親自到機場迎接首批敘利亞難民入境加拿大的溫馨照片，並加註「歡迎到加拿大」。
杜魯道的發文很快獲得10幾萬人轉貼、數10萬人按讚。
根據川普新簽署的行政命令，美國核發給來自伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞與葉門7個穆斯林國家的移民及旅客簽證，即日起都將嚴格管制。
對此，加拿大伊朗代表大會主席阿瑪迪（Gijan Ahmadi）感到憤怒。他接受媒體訪問時表示，「依據人的種族、信仰、所屬國家和出生國，拒絕入境，是非常歧視的作法，無法接受、也毫無道理。我們整個社區都很憤慨。」
加拿大難民權利組織則呼籲加拿大政府，重新審視它與美國簽署的「安全第三國協議」（Safe Third Country Agreement）。這項在2004年簽署的美加協議，不允許任何人在美加邊界申請難民地位、入境加拿大，除非是為了兒童、或有親人在加拿大，才算例外。
加拿大難民律師協會主席高德柏格（Mitchell Goldberg）表示，「那項協議是假設美國是安全國家，人們可以在美國申請庇護或申請難民資格，所以不需要向加拿大申請保護。而現在，對許多難民來說，美國顯然已經是個不安全的途徑了。」1060129
(中央社)
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