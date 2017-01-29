「它」連3年國運抽下籤 結果發生哪些事？

南鯤鯓代天府在大年初一抽出的國運籤為下下籤。（萬于甄翻攝）

台南的南鯤鯓代天府在前（2015）年國運籤抽到「武則天坐天」，被認為是預言蔡英文將當選總統，因而聲名大噪，但其實該籤為下下籤。加上今年在內，南鯤鯓代天府已經連續3年抽出屬下籤的國運籤，而過往2年，國內究竟發生了哪些事，是否真的那麼不順利呢？

南鯤鯓代天府2015年抽到的國運籤，除卦頭是「武則天坐天」外，籤詩為「病中若得苦心勞，到底完全總未遭，去後不須回頭看，心中事務盡消磨。」被解讀為國運以及經濟都會衰退，結果當年2月4日，發生了復興航空班機墜落基隆河，造成43人死亡的憾事。

緊接著2月11日爆發高雄監獄挾持案，最後人質雖都平安獲釋，但6名重刑犯皆自殺身亡；到了6月27日，則發生15死484傷的八仙塵爆事件。

2016年，南鯤鯓代天府抽到的國運籤卦頭為「劉智遠邠洲投軍」，籤詩內容是「一年作事急如飛，君爾寬心莫遲疑，貴人還在千里外，音信月中漸漸知。」遭解讀為國運、民生、經濟欠佳，要到中秋節後情形才會好轉，屬於中下籤。

而當年2月6日小年夜，即發生117人死亡、551人受傷的台南大地震；3月28日，台北市內湖驚傳駭人聽聞的「小燈泡事件」；7月1日，海軍誤射雄三飛彈，導致一艘高雄籍漁船上的工作人員1死3傷；7月7日，則有造成25人受傷的松山車站爆炸案。而在經濟、民生問題方面，該年也陸續爆發華航罷工及興航倒閉事件。

不過，雖然今年南鯤鯓代天府再度抽出下下籤，但廟方人員解釋，籤詩僅為參考，命運仍可以透過人為的努力去改變。

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(中時電子報)