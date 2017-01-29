安以軒合影陳妍希 無名指鑽戒疑好事將近？

安以軒無名指上的鑽戒，引起網友熱議。(圖/安以軒微博)

安以軒趁著放年假空檔時，與好姐妹相約聚會並且探望她們的小孩，姐妹們不僅聊到忘我，還拍照留下難得聚首的回憶，不過有眼尖網友發現，安以軒與陳妍希的合照中，無名指上竟然帶著鑽戒，頓時引發熱烈討論，紛紛推測好事是否將近?

安以軒近年演藝重心移往大陸。(圖/本報系資料照)

安以軒難得趁著空檔與姐妹團聚，也和小孩玩得不亦樂乎的她，其中與初為人母的陳妍希開心合影，照片中兩人凍齡容貌可說讓網友驚豔，不過更吸睛的莫過於無名指又大又閃的鑽戒，也讓眾人推測是否好事近了?甚至認為極可能成為下一位升格人妻的女星，不過已到適婚年齡的她，事前受訪時坦承會被親朋好友催婚，不過她表示順其自然就好，希望大家別再追問。

(中時電子報)