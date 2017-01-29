仿古畫舫開航 尖山埤遊湖更詩意

台糖公司經營的尖山埤江南渡假村以水庫加上周邊的山水景緻聞名，台南市觀光旅遊局核准兩艘仿古的「江南畫舫」營運計畫，盼提供遊客有別於一般遊艇形式的賞景意象。

台南市政府觀光旅遊局指出，江南渡假村以秀麗的水庫美景、自然景觀聞名，是台南別具特色的渡假勝地之一。尖山埤水庫的「尖山埤7號」、「尖山埤8號」兩艘仿古的「江南畫舫」營運計畫已獲核准，讓遊客搭船遊湖更感詩情畫意。

台南市觀旅局指出，搭乘畫舫遊湖，可透過服務人員生動的導覽解說，尋幽探秘開發；還可多認識有「福爾摩莎小江南」之稱的周邊人文、典故及特色產業。

台南市觀旅局指出，江南畫舫的遊湖時間為每天上午9時至下午6時，定時每小時一個航次，並機動配合團體出航。航程約20分鐘，搭乘位置位於園區內的愛情碼頭。1060129

(中央社)