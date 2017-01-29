桃園火警 屋主懊惱新春屋毀

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桃園市復興區上巴陵一處住宅昨天晚間發生住宅火警，火勢在90分鐘內撲滅，但房屋付之一炬；屋主對於在農曆大年初一發生意外，感到相當懊惱。

桃園市政府消防局今天表示，復興區上巴陵一處3層樓的鋼骨結構的住宅昨天發生火災，消防局獲報後緊急前往救援，雖然現場無危險物品，但是火勢在山區強風助長下，一發不可收拾，300平方公尺面積幾乎被燒毀。

消防局共出動27名消防人員、5名義消人員，11輛消防救護車前往支援，所幸沒有人員受傷。整起火勢在90分鐘內撲滅，至於起火原因進一步確認。

屋主對於大年初一就遇到家園遭烈火吞噬，感到相當懊惱。1060129

(中央社)