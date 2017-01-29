英：川普同意立即展開後脫歐貿易會談
英國首相辦公室今天表示，美國總統川普已同意立即與英國展開貿易會談，目標是在英國脫離歐洲聯盟（EU）後，維持當前安排。
川普在英相梅伊（Theresa May）昨天造訪白宮期間同意舉行「高層級會談」，恐觸怒歐盟領袖，他們警告英國在脫離歐盟前，不得與其他國家展開協商。
會談目標是為英國脫歐後能儘速簽署的新協議紮根。
梅伊的唐寧街辦公室發言人說：「要達成目標的首要步驟便是擬定新的貿易談判和協定（TNA），兩國將立即展開高層級會談。」
川普與梅伊在華府共進工作午餐時，商定舉行相關會談。川普20日宣誓就職後，梅伊是第1位會見美國新總統的外國領袖。
英國官員透露，川普在工作午餐期間表示，期盼雙方關係會比冷戰時期的佘契爾夫人（Margaret Thatcher）和雷根（Ronald Reagan）更加親密。（譯者：中央社劉文瑜）1060129
(中央社)
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