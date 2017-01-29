少了少女時代 國片票房在大陸失色
－兩岸電影專題之一國片「我的少女時代」2015年在中國大陸上映時掀起一陣旋風，但隨著大陸電影市場在2016年迅速降溫，國片也跟著失色，在大陸年度百大票房排行榜中缺席。
「我」片挾著在台灣賣座的高人氣，2015年11月進軍大陸，票房進帳人民幣3.59億元（新台幣約16.80億元），創國片在大陸放映票房新高，也在當地捧紅主演的王大陸和宋芸樺。
不過，大陸電影市場歷經多年強勁成長，在2016年官方掃蕩票房灌水之際出現疲態，全年票房收入僅年增3%。與此同時，在好萊塢電影與大陸本土影片霸占的票房榜上，國片也消聲匿跡。
根據大陸電影票房網站「藝恩電影智庫」，2016年度票房榜上能和台灣沾上邊的，只有由港星郭富城主演、台灣演員吳中天執導的中港台合拍片「天亮之前」。
這部在泰國拍攝的黑幫愛情片2016年7月在大陸上映，累積票房3640萬元，無法排進2016年度百大票房排行榜。
另一部能與台灣扯上關係的就是名導李安執導的好萊塢電影「比利．林恩的中場戰事」（Billy Lynn's Long Halftime Walk），2016年11月在大陸放映後票房進帳1.65億元。
「那些年，我們一起追的女孩」2011年走紅兩岸，4年後有「我的少女時代」接棒且票房更上層樓。經過2016年的沉寂，下一部通吃兩岸的國片若能儘早出現，將有助於振奮台灣影壇的士氣。1060129
(中央社)
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