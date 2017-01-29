目指全球冠軍？大陸電影票房怎麼了

我要評比

－兩岸電影專題之二2016年的中國大陸電影市場不再火熱，票房未見往年動輒成長30%以上的表現，僅微增3%。曾被看好可超越北美的大陸電影市場，正感受到「戳泡沫」的痛苦。

隨著中產階級崛起、戲院版圖擴張，大陸電影市場在2015年大躍進，全年票房收入人民幣440億元（新台幣約2060億元），年增49%，被看好2至3年內規模就會超越北美，成為全球最大電影市場。

不過，大陸官方2016年雷厲風行掃蕩票房造假，就連2015年度票房冠軍「捉妖記」都被中國大陸中央電視台「踢爆」票房灌水，證實流傳已久的傳言。

據統計，2016年大陸電影市場整體票房僅成長3%，增至453億元，無法達到原先預期全年收入600億元的目標。

年度票房冠軍是2016年2月上映、周星馳執導的喜劇「美人魚」，票房收入33.92億元，也是大陸影史最高票房。若沒有「美人魚」撐住，大陸電影市場票房可能出現負成長。

好萊塢電影仍是大陸電影市場的中流砥柱。「動物方城市」（Zootopia）、「魔獸：崛起」（Warcraft）、「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America: Civil War）在大陸票房都超過12億元。

儘管大陸電影市場「遇冷」，近年大舉投資電影事業的萬達集團董事長王健林仍不改樂觀。

中國網報導，王健林2016年12月在「中國企業領袖年會」上表示，2017年肯定是大陸電影的「一個大年」，整體電影業相信仍會出現雙位數以上的成長。

王健林直言，大陸電影市場連續3年成長逾40%並不真實，很多電影靠著造假和補貼為票房灌水。「只要把票房造假去掉，泡沫就戳穿了。」1060129

(中央社)