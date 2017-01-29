阿里的電影夢 找哈利波特製片施魔法

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－兩岸電影專題之三中國大陸電子商務巨擘阿里巴巴集團跨足電影事業，將把暢銷外文童書「貓武士」搬上大銀幕，並請來「哈利波特」系列電影製片大衛海曼運籌帷幄。

阿里巴巴影業近年在好萊塢動作不斷，在與派拉蒙影業合作下，已陸續投資「不可能的任務：失控國度」（Mission: Impossible - Rogue Nation）、「星際爭霸戰：浩瀚無垠」（Star Trek Beyond）等賣座電影。

在大陸娛樂圈吹起「IP」（指文學財產）風之際，阿里影業2016年10月在第68屆法蘭克福國際書展上宣布，已買下暢銷兒童文學作品「貓武士」（Warriors）的電影版權。

這部描述寵物貓闖入叢林成為武士貓的小說共有6套，每套規劃各有6集，全球銷量已超過3000萬冊，被阿里影業寄予厚望。

阿里影業2016年11月在英國駐北京使館舉辦活動，宣布「哈利波特」（Harry Potter）系列電影製片大衛海曼（David Heyman）將監製真人實景演出的「貓武士」電影。

大衛海曼在活動上表示，「貓武士」是完美的中英合作計畫，書中元素同時體現了英國和中國的價值。

「貓武士」只是阿里拓展電影版圖的計畫之一。據路透社報導，阿里巴巴打算未來3年在娛樂與媒體領域投資72億美元（新台幣約2335億元）。

報導指出，阿里巴巴影業董事長兼執行長俞永福正主導這項投資計畫，承諾阿里將加強內容投資。他並在內部電郵中強調，他「不是來玩的」。1060129

(中央社)