陸新春賀歲片 成龍章子怡金城武都來了
－兩岸電影專題之四中國大陸今年的新春賀歲片可說是「星光熠熠」，不但檔期長、影片多，包括成龍、劉德華、章子怡、葛優、金城武、Angelababy和好萊塢影星麥特戴蒙等中外名星雲集。
「賀歲片」最早起源並流行於1980年代的香港，所謂不熱鬧不成戲，因此符合大眾口味的喜劇片、功夫片便成為賀歲片的主流。
大陸今年賀歲片檔期從2016年11月下旬開始，到今年農曆春節後，約90天，算是較長的賀歲檔期。隨著大陸賀歲檔的「含金量」升高，越來越多影片加入，這個檔期就被越拉越長。
大陸2017年賀歲檔中，特效大片、紀錄片、功夫片、喜劇片等齊聚，張藝謀執導的「長城」、獨樹一幟的紀錄片電影「我在故宮修文物」、葛優和章子怡主演的「羅曼蒂克消亡史」等片陸續上映。
香港導演王家衛監製的「擺渡人」、成龍主演的「鐵道飛虎」等影片集結，扛起歲末票房衝刺的大旗。
預期新春時間，有近50部左右的電影陸續上映，例如「西遊伏妖篇」、「大鬧天竺」、「情聖」、「決戰食神」、「功夫瑜伽」。廣義來看，大陸今年的賀歲檔影片將達百部，成為競爭最激烈的賀歲檔。1060129
(中央社)
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