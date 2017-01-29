LPGA》巴哈馬菁英賽 雙柏忌誤事徐薇凌並列17

台灣女子高球選手徐薇凌（右5）在LPGA開春第一戰巴哈馬菁英賽第三回合雙柏忌誤事，最終並列第17，落後領先者11桿，無緣爭冠。(中央社資料照)

22歲的台灣女子高球小將徐薇凌，在LPGA開春第一戰巴哈馬菁英賽第三回合第10洞吞下雙柏忌，這是他整回合唯一柏忌，可惜就是雙柏忌，導致最終只能以低於標準3桿的70桿作收，目前以低於標準12桿的207總桿數並列第17，落後領先者路易絲與湯普森11桿，無緣爭冠。

徐薇凌在第一回合表現不俗，抓下6個博蒂，只吞下1柏忌，繳出低於標準5桿的68桿佳績，第二回合更加神勇的抓下7隻小鳥，但卻在第9洞吞了雙柏忌，第10洞也是柏忌，以低於標準3桿的70桿收場，第三回合前7洞就有4博蒂的絕佳表現，一度將自己的成績往前衝到低於標準14桿的有利競爭行列，沒想到又在第10洞跌了一跤，徐薇凌在這個4桿的第10洞嘗到雙柏忌苦果，隨後7洞平標準桿，第18洞再以博蒂收桿。

美國雙雌路易絲在第三回合在第11與第18洞成功獵下雙鷹，單回合繳出低於標準10桿的63桿絕佳成績，以低於標準23桿196總桿竄升至並列第一。

湯普森在第二回合10博蒂以及1隻老鷹，打出神奇的低於標準12桿的61桿完美成績，幫助她一度高居領先地位，第三回又抓下7隻小鳥，寫下連續38洞沒有柏忌的紀錄，與路易絲並列榜首之位。

(中時電子報)