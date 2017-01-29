福斯汽車將在美召回奧迪等近60萬輛車

我要評比

德國福斯汽車集團（Volkswagen）將在美國召回將近60萬輛車，其中多數為旗下奧迪（Audi）品牌車款，因車輛瑕疵恐導致起火或安全氣囊故障。

法新社報導，美國國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）今天在官網指出，目前美國並沒有相關這些車輛瑕疵的死亡事故傳出。

由於中國大陸和以色列去年發生一連串事故，導致福斯在美國的召修動作。

福斯指出，經銷商將免費進行需要的修復和零件更換工作。

福斯表示，腐蝕問題恐導致超過23萬4000輛2011-2017年間出廠的A5車輛的安全氣囊無法展開。

此外，冷卻幫浦故障可能導致超過34萬2800輛2012年或之後出廠的A4、A5、A6和Q5系列奧迪品牌車輛發生過熱和起火。（譯者：中央社徐睿承）1060129

(中央社)