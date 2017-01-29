詹啟賢大甲鎮瀾宮參拜 暢談參選理念
宣布參選國民黨主席的前副主席詹啟賢今天到大甲鎮瀾宮參拜，他說，此刻的國民黨正面臨危機，最需要像他這種有企業經營經驗的人出來。
今天是大年初二，鎮瀾宮一早就有大批信徒前來祈福，詹啟賢上午9時抵達鎮瀾宮，由鎮瀾宮副董事長鄭銘坤陪同向媽祖上香，隨後兩人一起參觀廟宇，並坐下來閒話家常，詹啟賢說，這次他宣布參選黨主席起步比較晚，而且參選人很多，所以他來向媽祖祈求，也希望媽祖庇蔭大家。
提到自己為何出來參選？詹啟賢表示，過去他為國民黨做了很多事，但很少說出來，大家對他的認識比較少，現在要多出來，讓大家了解他做多少事，可以為黨奉獻的地方，最後由黨員做出選擇。
詹啟賢指出，現在國民黨正面臨困境，而他擁有企業經營理念，例如奇美醫院及國光生技公司，都是他臨危授命，重新整頓後再站起來，他在這方面的經驗比較完整，每個階段都有不同困境，需要不同的人出來處理，現階段國民黨的危機處理最重要，要讓國民黨貼近台灣社會，讓台灣社會重新肯定及接受國民黨。
詹啟賢強調，如果他選上黨主席，會努力朝參選總統的目標前進，他會以這種態度讓黨員知道，在關鍵時刻帶給大家更深入的思考，當然，如果2020年國民黨有更好的總統人選出線，他也會做好抬轎的角色。
對於國民黨主席選舉必須取得黨員連署的門檻，詹啟賢也提出建議說，黨員連署只是對參選人的一種資格認定，應該可以讓黨員重複連署，到投票時刻再做出最終選擇，這一點可以提供黨中央參考。1060129
(中央社)
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