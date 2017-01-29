貓頭鷹當主題 七股鹽山推特展

台鹽公司在七股鹽山規劃「氟碘鹽知識家」互動展覽，配合藝術家劉正義創作與世界各地貓頭鷹紀念品展，希望讓遊客了解「加氟鹽」的起源和應用知識，並欣賞到不同風格的藝術品。

台鹽指出，在七股鹽山、通霄觀光園區聯手規劃的「氟碘鹽知識家」互動展覽，傳達氟化物保健牙齒的重要性、加氟鹽的應用和生活常識；更設計互動遊戲，讓大人小孩都能寓教於樂、增廣見聞，在新年學會新穎又科學的牙齒健康新武器。

台鹽指出，七股鹽山的「幸福的OWL秘收藏展」，結合小林村素人藝術家劉正義的漂流木創作，展現出貓頭鷹自然、野性的特徵，讓人如置身森林原野，背後傳達的是不為人知的感人故事。

台鹽指出，故鄉在小林村的劉正義於風災時失去了多名至親，此後他時常到河邊翻找東西，大家不懂他用意為何；經幾次詢問和關切後，他才說出是為了找尋是否有至親的遺物被沖流到河邊，他可以撿回家以慰思念和傷痛。

台鹽指出，劉正義至今雖仍未找到任何的遺物，轉而寄情於漂流木，成立「艱苦人工作室」，將每一個漂流木創作成獨一無二的藝術品。「幸福的OWL秘」展覽入口，有三座貓頭鷹雕塑和鳥巢意象的拱門，就是劉正義的即興藝術品。

台鹽指出，展覽中並展出台鹽董事尤雯雯遊歷世界所蒐集的200多件貓頭鷹紀念品、及台鹽員工熱情提供的私家收藏品，此時造訪七股鹽山絕不能錯過。1060129

(中央社)