春節親子出遊 社教館所大熱門
春節走春出遊，遇上交通打結或天氣不佳，常讓人頭疼。室內的社教館所是一個不錯的選擇，提供許多寓教於樂的活動，適合親子來場知性之旅。
春節對社教館所來說，是一年中的重要檔期，無不卯足全力吸引客群，紛紛祭出門票優惠或新鮮活動。
國立海洋科技博物館初一至初五，特別延長開放到晚間6時。為了鼓勵民眾早點起床，初五前每天中午12時前購票，還可享有主題館全票半價的優惠。
海科館春節期間安排許多小朋友喜愛的活動，包括遙控船體驗、機器人體驗、迷你水族箱造型果凍蠟DIY，還有「尋找北火小子－集章闖關遊戲活動」，以及吉祥物命名票選等。
國立台灣科學教育館初一到初五都有闖關集張抽紅包，以及「藝數萬花筒」、「紙藝公雞」摺紙教學。每天1樓大廳還舉辦「廚神上菜」試吃活動，但為求寓教於樂，都得答對科學問題才能吃。
科教館初一到初五每天都有不同的活動，大部分都結合DIY教學，讓親子有玩又有拿。例如初一開放100位民眾現場製作科教館60週年紀念春聯吊飾，初三則是運用導電麵糰材料，製作LED捏麵雞。
國立自然科學博物館包含轄下的921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園生態園區，都於初一或初二起照常開放。
科博館還推出全心的「探索科博尋寶趣」APP，可以在館內用手機、平版電腦，體驗「實境解謎」的樂趣，發揮偵探本能，觀察展品，解開一個個的謎團，完成任務還可以抽神秘好禮。1060129
(中央社)
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