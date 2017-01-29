春節玩太瘋 線上學習當收心

寒假期間每天吃喝玩樂，如果玩得太瘋，容易有「Learning Loss」，把之前學會的東西都忘光了。如果不想複習課本，不如試試好玩又豐富的線上學習平台，維持學習溫度。

政府和民間單位都有許多線上學習平台，設計出許多小遊戲，增加學習動機和興趣。其中在海內外得獎無數的PaGamO，以攻城掠地的遊戲形式，成就感十足，吸引許多師生參與，一玩就愛不釋手。

PaGamO取自閩南語諧音「打Game學」，號稱是世界首創的多人在線遊戲學習平台，曾拿下華頓商學院教學創新大賽總冠軍。近期PaGamO更和教育部國教署的CoolEnglish國中小教育資源平台合作，充實英語學習題庫。

PaGamO創辦人、台大電機系教授葉丙成表示，PaGamO不只好玩，學生可以從中獲得同儕肯定，進而主動去學習。雖然有豐富的遊戲性，但根據統計，玩家7至8成的時間都花在解題和學習知識上，不如一般電玩浪費時間。

葉丙成說，國內外學校都很擔心寒暑假學生有「Learing Loss（學力流失）」，過往都是出暑假作業。然而許多學生都是在假期結束前一兩天，才把作業趕完，無法維持學習熱度。

使用線上學習就不一樣了，葉丙成說，PaGamO設計良好的後台，老師可把寒暑假作業變成定時任務，每一週固定時間跑出來，學生搶著破關，便可獲得小禮物獎勵。

除了PaGamO，民間還有許多有趣好玩的平台可以嘗試，台達電子文教基金會推出「DeltaMOOCx」線上學習平台，以數學科教材最為豐富，還設計了小班制的互動課程，線上社群提供即時解題。

台灣大學等14所大專校院推出「NIICO 網路教學平台」，則是匯集各大學「難課」如微積分、普通物理、電磁學、解剖學的題庫，並由專業助教拍攝各種解題技巧；還有動畫講授各種學習策略，例如口頭簡報技巧、閱讀方式、筆記技巧等，呈現大學生會遭遇的各種學習難題。1060129

(中央社)