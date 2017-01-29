過年在家看電影 初三至初五強片首播

我要評比

電影台推出「雞年」新春強片，過年在家看全台首播強片，包括30日大年初三「絕命救援」，31日大年初四「報告班長：勇往直前」，2月1日大年初五「我的蛋男情人」等片。

今年農曆春節假期從27日到2月1日，電影台紛紛祭出新春強片陣容，陪伴觀眾在家過年，強力主打的全台首播片單更是吸睛，6天連假每晚9時展開收視大戰。

初三首播強片有東森洋片台「絕命救援（The Finest Hours）」，改編真實災難事件，美國男星克里斯潘恩（Chris Pine）主演，描述海岸防衛隊冒生命危險在大海搶救油輪組員性命。

衛視電影台祭出華語片「賞金獵人」，韓星李敏鎬與港星鍾漢良聯手搶賞金。日片也加入戰局，緯來電影台推真人電影續篇「瘋狂假面：變態危機」，鈴木亮平再扮瘋狂假面；東森電影台是人氣漫畫「蠟筆小新」第24部電影「蠟筆小新電影 爆睡！夢世界大作戰」。

Star Movies推出改編英國跳台滑雪名將「飛鷹」艾迪愛德華茲生平的「飛躍奇蹟（Eddie the Eagle）」；HBO是「凱薩萬歲！（Hail, Caesar!）」，講述1950年代好萊塢拍片，「問題化解人」如何為電影公司處理棘手問題。

初四衛視電影台以經典軍教片「報告班長」系列第7集「報告班長：勇往直前」，迎戰緯來電影台「花漾廚神（又名美味秘方）」，由國際影星楊紫瓊、韓團「Super Junior-M」台裔成員Henry主演。

初五上演國片對決，東森電影台祭出演員林依晨、鳳小岳主演「我的蛋男情人」，前往北歐取景拍攝，全片耗資新台幣8000萬元；衛視電影台以校園青春運動片「風雲高手」應戰。1060129

(中央社)