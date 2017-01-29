杯緣子特展 民眾也可化身杯緣子

用千奇百怪的姿勢轟動了扭蛋界，創造驚人銷售奇蹟的扭蛋「杯緣子」來台辦展，漫畫家田中克己的典藏原畫，以及歷代杯緣子將首度登台。

在被業界稱為「扭蛋冰河期」的市場背景下，杯緣子在玩具製造商奇譚俱樂部的孕育下誕生。第1系列上市7天後便狂賣10萬個，一舉爆紅，最後銷售一空。直至去年為止，奇譚俱樂部公布的杯緣子系列扭蛋的銷售數字為1000萬個。

創造驚人銷售奇蹟的扭蛋「杯緣子」，2012年7月在日本一家規模只有10人的小公司「奇譚俱樂部」，創造出一款前所未有的扭蛋「杯緣子」，從此在業界掀起一股杯緣子風潮。

杯緣子在日本大賣後，奇譚俱樂部接連推出各種系列扭蛋，還有變形的「杯底子」系列（杯緣子被壓扁在杯底），接著開始有一大串的廠商及名人洽談合作，包括船梨精、Hello Kitty等。

台灣也引進「杯緣子展」，這次在展場內獨家提供超過1000隻以上的歷代杯緣子扭蛋，除了手繪原稿外並將2015年於日本展示過的杯緣子香檳塔，原汁原味地於台灣重現。

杯緣子小姐這次到了台灣，當然也要體驗各式各樣的當地風情，融合台灣名勝夜市，民眾可在展場中與杯緣子小姐一同體驗環遊台灣的旅遊氣氛。

展覽中除了手繪稿外，奇譚俱樂部這次更獨家提供了千隻杯緣子扭蛋，不管是第一代身著青藍色套裝的杯緣子系列，還是特別版杯緣子都將一舉公開展示。

總是在杯緣上擺出千奇百怪姿勢的杯緣子，這次在展場中也讓民眾化身杯緣子，搞怪拍照，展場將提供特製的杯緣子套裝，以及巨大馬克杯，讓民眾拍出獨一無二的紀念KUSO照。

「杯緣子展」即日起至2017年2月12日，在三創生活園區-12樓展出，農曆春節除夕休館。1060129

(中央社)