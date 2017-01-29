詹啟賢大甲鎮瀾宮參拜 祈求參選路順

國民黨前副主席詹啟賢（前左）在鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（前右）陪同下向媽祖參拜，祈求順利。（張妍溱攝）

農曆大年初二，鎮瀾宮今天(29日)一早擠滿祈福民眾，國民黨前副主席詹啟賢在鎮瀾宮副董事長鄭銘坤陪同下向媽祖參拜。接受媒體訪問時表示，雖然宣布參選黨主席起步比較晚，競爭激烈，但國民黨不得不改造，他站出來是想為人民做事、為黨努力，祈求媽祖保佑參選順利。

詹啟賢表示，過去他為國民黨做了很多事，但很少說出來，所以大家對他的認識較陌生。現在勤走地方，要讓大家了解他了做多少事，還有可以為黨奉獻的地方，最後讓黨員做出選擇。

他指出，國民黨現在最重要就是要與台灣社會貼近，讓民眾重新肯定這個黨，坦白說某種程度民眾覺得國民黨太遙遠，要拉近一點讓民眾覺得國民黨與我們走在一起。

詹啟賢強調，如果他選上黨主席，會努力朝參選總統的目標前進，但假如2020年國民黨有更好、更適合的總統人選出線，他也會做好抬轎人的角色。

(中時)