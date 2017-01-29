《開心鬼》要拍第6集？黃百鳴說...

黃百鳴近年仍在電影圈很活耀。（圖／達志影像）

經典電影《開心鬼》系列，是不少影迷心中的回憶，尤其黃百鳴飾演的開心鬼，更顛覆許多人印象中的「鬼」模樣。有網友近日在微博談《開心鬼》，表態希望能有《開心鬼6》，沒想到釣出黃百鳴本尊回應，可惜他直接打槍此事。

有網友近來在網上表示「螢幕中塑造的鬼，大都是充滿負能量的，形象也以詭異嚇人居多，而黃百鳴塑造的開心鬼形象，是少數充滿正能量，造型又非常親民可愛的好鬼形象之一！」過去《開心鬼》一連拍了5集，因此他期盼未來能有《開心鬼6》，且希望還是能由黃百鳴演出。

但黃百鳴卻轉發此文，直接了當表示「不會有第六集了！」讓許多粉絲看到都相當沮喪，不過也力讚《開心鬼》真的是經典中的經典。

(中時電子報)