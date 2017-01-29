打鏢瞄準靠苦練 戴宏光對靶堅持12年
原本是酒吧裡的娛樂，飛鏢如今成了競技運動，業餘選手戴宏光是台灣少數鏢齡超過10年的高手，12年來每天對靶練習，他形容打鏢跟棒球投手有點像。
飛鏢運動有點像射箭、射擊，但是卻沒有瞄準工具，戴宏光說「就像一個棒球投手，他很難跟你解釋，要怎麼瞄準一個外角球，打鏢也是一樣，一切都靠專注與苦練，才能讓手中的飛鏢隨心所欲」。
戴宏光去年11月與沈天行搭檔，在澳門公開賽拿下雙人組最高級別第3名，2015年8月日本橫濱的職業賽拿下雙人組的亞軍。
曾經是籃球員，每天清晨6時到球場，戴宏光現在是一名業餘飛鏢選手，他12年前在天母的酒吧，認識了硬式飛鏢，當時天母有10幾支飛鏢隊，經常在比賽，因此投入了這個運動。
「很多人都有一個運動員的夢」戴宏光學生時代是籃球校隊，每天清晨到球場苦練，但再怎麼練，身材受限。他後來發現，飛鏢不受場地、體型、年齡的限制，持續不斷練習、保有熱情，就有機會成為台灣第一。
戴宏光的偶像是他口中的「泰勒爺爺」，英國名將泰勒（Phil Taylor）現年56歲還是世界第一，有飛鏢界的麥可喬丹之稱。
「任何運動都一樣，想要表現傑出，秘訣只有一個，那就是不停的練習」，他每天花3到5小時練習，至少打50次紅心，所以他說「熱情」是成為傑出鏢手的第一要件，每天對著靶子5個小時，其實很枯燥乏味。
為了堅持飛鏢的夢，戴宏光換了很多工作，現在板橋開了一家飛鏢店，鏢隊成員有30多人，涵蓋各行各業、學生、上班族，連職棒球星也是店裡的常客。1060129
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。