打鏢瞄準靠苦練 戴宏光對靶堅持12年

原本是酒吧裡的娛樂，飛鏢如今成了競技運動，業餘選手戴宏光是台灣少數鏢齡超過10年的高手，12年來每天對靶練習，他形容打鏢跟棒球投手有點像。

飛鏢運動有點像射箭、射擊，但是卻沒有瞄準工具，戴宏光說「就像一個棒球投手，他很難跟你解釋，要怎麼瞄準一個外角球，打鏢也是一樣，一切都靠專注與苦練，才能讓手中的飛鏢隨心所欲」。

戴宏光去年11月與沈天行搭檔，在澳門公開賽拿下雙人組最高級別第3名，2015年8月日本橫濱的職業賽拿下雙人組的亞軍。

曾經是籃球員，每天清晨6時到球場，戴宏光現在是一名業餘飛鏢選手，他12年前在天母的酒吧，認識了硬式飛鏢，當時天母有10幾支飛鏢隊，經常在比賽，因此投入了這個運動。

「很多人都有一個運動員的夢」戴宏光學生時代是籃球校隊，每天清晨到球場苦練，但再怎麼練，身材受限。他後來發現，飛鏢不受場地、體型、年齡的限制，持續不斷練習、保有熱情，就有機會成為台灣第一。

戴宏光的偶像是他口中的「泰勒爺爺」，英國名將泰勒（Phil Taylor）現年56歲還是世界第一，有飛鏢界的麥可喬丹之稱。

「任何運動都一樣，想要表現傑出，秘訣只有一個，那就是不停的練習」，他每天花3到5小時練習，至少打50次紅心，所以他說「熱情」是成為傑出鏢手的第一要件，每天對著靶子5個小時，其實很枯燥乏味。

為了堅持飛鏢的夢，戴宏光換了很多工作，現在板橋開了一家飛鏢店，鏢隊成員有30多人，涵蓋各行各業、學生、上班族，連職棒球星也是店裡的常客。1060129

(中央社)