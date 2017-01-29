A片網站氾濫成災 演員兒童均受害

新出爐的紀錄片指稱，春宮片「越來越醜陋及污穢」，自從Youporn、Pornhub等免費觀看的A片網站爆增後，演員被迫拍攝更多真槍實彈的影片，但片酬卻變少。

「演而優則導」的法國A片導演Ovidie在執導的紀錄片「Pornocracy」宣稱，如今A片拍攝量已少了許多，演員片酬僅剩1/10。

Ovidie將此現象怪罪於A片網站。這些網站被控，盜錄並盜放傳統成人娛樂公司的大量影片。

批評人士說，這些網站往往也是兒童首次看到性畫面的媒介，他們因此擔心，這種色情文化會影響到青少男對待異性的方式。

A片也被歸咎是色情消費如此普遍的元兇。上週倫敦大眾運輸系統不得不提出警告，在巴士及火車上看A片的人將遭到報警處理。

兒童權益保護人士德朗（Marie Derain）表示，A片網站的剝削本質令人極為憂心。

此外，歐洲第3大成人娛樂集團Marc Dorcel負責人多塞爾（Gregory Dorcel）指出，去年在網上觀看的1000億部A片中有95%屬於盜版；單單他的公司就提出500萬次要求，請搜尋網站谷歌（Google）將他們的影片從A片網站撤除。

Ovidie說：「但過了48小時，這些影片悉數重回線上。」

法國壓力團體Ennocence指出，兒童們如今往往在11歲就首度看A片。

Ennocence主席喬塞爾（Gordon Choisel）說，這些孩子很小就透過網路廣告大量接觸到成人影像，「你以為你的小孩在看卡通，結果會跳出來色情視窗」。1060129

(中央社)