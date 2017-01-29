回娘家加出遊 高雄對外交通壅塞

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今天是大年初二，回娘家加上出遊車潮，國道高雄部分部段上午大為壅塞，台鐵高雄站也湧現人潮，高雄國際機場離島班機也是幾乎班班客滿。

高雄上午天氣晴朗，回娘家加上出遊車潮令國道1號覆鼎金交流道附近路段出現大塞車，匝道附近車輛更是嚴重回堵，覆鼎金至楠梓北上路段，以及國道10號高雄至仁武，以及燕巢至旗山方向，車輛都走走停停，國1楠梓至岡山北上路段也是車多擁擠，平均時速不到60公里。

受台鐵部分員工過年集體休假影響，台鐵高雄站櫃台人力吃緊，高雄站長上官慧珠上午也親自到售票櫃檯支援，並親自以英語賣票給1名日本遊客。

她說，除夕到今天，她天天出來支援，前一天晚上掌握出勤人力，排好班排並研擬因應計畫，結果除夕到今天，她天天出來支援，見有需要支援的地方，她就補上去。

上官慧珠指出，上午高雄站搭車人潮比平常週日人潮還多，以短程區間車居多，台鐵有加開列車疏運，由於售票櫃檯人力吃緊，有引導旅客儘量使用自動售票機買票。

民航局高雄航空站副主任是孫翼中說，上午飛往金門及澎湖的離島班機，幾乎班班客滿，載客率都逾9成5，各航空公司也都加開班機疏運旅客，初夕迄今尚未啟動軍機疏運旅客機制。1060129

(中央社)