熊讚隨行 柯文哲春節赴25宮廟推世大運

台北市長柯文哲春節行程滿檔，短短兩天共赴轄內25間宮廟參拜，而吉祥物「熊讚」也如影隨形，就為了替世大運宣傳。柯今天上午來到松山慈祐宮發放「開運錦囊」，人山人海超熱鬧。

今天是大年初二，不少民眾習慣在春節期間到廟宇上香祈福，而柯文哲也不例外，短短昨天、今天兩日的行程，預計將赴轄內城隍廟、關渡宮、指南宮等25間宮廟參拜，平均一路從「上午拜到下午」，也順便替舉辦在即的2017世界大學運動會祈福，希望一切順利。

上午柯文哲則前往饒河街夜市旁的松山慈祐宮參拜，上午9時不到，現場將近100名信徒已經在宮廟外排隊，準備領取廟方準備將近千份的「開運錦囊」，柯文哲抵達到廟內上香後，便到場外發放錦囊，許多民眾也趁機與他「自拍」，人山人海相當熱鬧。

「希望所有市民都快快樂樂」，柯文哲表示，在一年的開始來到慈祐宮參拜，除了希望大家今年身體健康、萬事如意外，也祈求世大運舉辦期間能平安、順利。

他受訪時也說，今年的市政表現一定會比去年好，因為磨合了2年，隊形、默契已成形。以世大運為例，之前剛接手時感覺亂七八糟，現在以外人的角度來看，已經打出隊形了。

另外，世大運吉祥物「熊讚」過年期間也不休息，只要柯文哲所到之處，熊讚便如影隨形，就為了抓緊機會，為世大運好好宣傳一番。1060129

(中央社)