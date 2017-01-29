NBA》明星賽勇士四巨頭同時上場？ 湯神說超酷的

西區總教練科爾在直言讓四位子弟兵在明星賽同時上場，讓湯神直呼太酷了。(美聯社資料照)

勇士本季在獲得杜蘭特加盟後戰力提升了一個檔次，明星賽票選上史提芬柯瑞與杜蘭特都成為西區先發球員，克雷湯普生和卓雷蒙格林入選替補陣容，身為西區總教練科爾在受訪時直言，肯定會讓四位子弟兵在比賽中的某一個時刻同時上場，聽到此消息後湯神直呼教頭的決定實在太酷了。

勇士成為NBA史上第8支同時有四位球員入選明星賽的球隊，也是自1998年湖人之後第二支西區有4名球員參加明星賽的紀錄。

科爾表示，「我可以向各位打包票，杜蘭特、史提芬柯瑞、克雷湯普生和卓雷蒙格林會一起出現在明星賽上面，那個非常罕見的時刻，那怕是幾分鐘也絕對會讓球迷值回票價。

克雷湯普生則回應說，好期待能和我們搭配的另一人是誰，感覺上就像是勇士全隊在打明星賽般，太瘋狂也太不可思議了，我們將會好好享受當下。

(中時電子報)