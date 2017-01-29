時隔8年澳網拚冠 費納兩球星道心聲

費德勒跟納達爾前回澳網爭冠，是在2009年。(美聯社資料照)

從20來歲展開對決，一路打到現在皆年逾30歲的「費爸」費德勒(Roger Federer)跟「蠻牛」納達爾(Rafeal Nadal)，將29日於澳洲網球公開賽冠軍戰，上演第35次的經典對決，能再次與費爸交手，納達爾興奮的說，「能再次跟費德勒在大滿貫賽決賽交手，感覺很特別。」

近年兩人受傷勢影響，鋒芒漸被喬科維奇Novak Djokovic)及莫瑞(Andy Murray)蓋過，不過本屆澳網他們雙雙甩低潮，一舉闖進冠軍戰，「我沒騙你，這感覺很棒，」進冠軍戰、跟費爸對決，納達爾賽前從沒想過，「這場比賽，跟先前的比賽感覺完全不同，畢竟我們有段時間沒交手了。」

「賽前得做很多功課，」挑戰第18座大滿貫金盃的費爸，此次澳網經歷兩場5盤惡戰，艱苦站上久違的冠軍戰舞台，他開心的說，「以前不知發生過幾次，也許從沒有過，這相當意義非凡，我很開心。」如今將對決蠻牛，他一如往常的沉穩，「我得先做好心理建設，告訴自己在澳洲用上所有力量，然後就可以休息了。」

此次戰役，蠻牛將挑戰生涯第二度澳網封王，費爸則要力拚第五度捧冠，到底將奪下金盃？攤開過去兩人的交手成績，是納達爾以23勝11敗占優勢，不過現在兩人無論是身理或心理狀況，都達到與過往不同的層級，冠軍誰屬還很難說。

(中時電子報)