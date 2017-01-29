3千噸高雄艦 春節駐澎維海域安全

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澎湖海巡隊春節期間不打烊，南部機動隊再度調派3000噸級的CG129「高雄艦」，進駐澎湖支援，加強澎湖海域護漁，讓漁民平安過好年。

原本遭澎湖海巡隊查扣的閩東漁61292號和盧姓船長自戕3小指的閩東漁64689號等大陸漁船，也在繳完罰款和返回大陸治療的情況下，在春節前驅離出境，返回大陸過年，並囑咐不得再越界，以免加重裁罰或查扣。

南部機動海巡隊3000噸級的「高雄艦」，大年初一自高雄港出發，今晨再度配合澎湖海巡隊進行海上執勤後，駛抵進駐馬公，今天立即配合澎湖海巡隊艦艇在澎湖花嶼和七美等南海域展開護漁工作，大幅提升執法護漁能量。

澎湖海巡隊副隊長陳永鋒表示，海巡隊在春節年假期間，加強海域治安和為民服務，防止大陸漁船越界作業和因應突發狀況，除了隊部原有的巡防艦艇外，今年更有高雄艦進駐支援，讓漁民海上作業更加平安。1060129

(中央社)