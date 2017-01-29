春節趴趴走 北橫與漁港最推薦

春節踏青，桃園轄區內有「一山、一海」的熱門景點，如果想要來一趟原鄉的森林浴，建議經由北橫公路穿越到宜蘭；如果想體驗夕陽海濤，則推薦竹圍、永安漁港，同時享受美食。

春節踏青人潮多，假期中的北橫人車依舊不少，但是想到能到原鄉感受新鮮的空氣，每年還是吸引不少人前往。台七線為北橫起點，經過大溪、慈湖、角板山、小烏來、一路直上拉拉山，沿路有不少是相當熱門的旅遊景點；如果短程旅行，可以直接到復興區角板山，喜歡享受芬多精的人，可以前往拉拉山一遊。

其中，北橫沿途的風景區，以大溪慈湖為起點，配合沿線3條全新完工及修復的步道，包括環繞前慈湖的天鵝湖步道、連結巴陵大橋至拉拉山遊客中心的巴陵古道、串連義興吊橋及小烏來天空步道的水圳古道，都值得推薦。

北橫會令不少遊客嚮往的原因是風光秀麗，遠離塵囂，越進入山區就越能感受到山巒之美，沿路可飽覽時節交替間的自然變化，彷彿進入另一世界。每年春節起，山櫻花盛開，昭和櫻、八重櫻、千島櫻、吉野櫻則接力綻放，五月桃更是展現嬌艷，紅遍滿座山頭。

在觀賞北橫沿路風光後，有興趣更深入北橫，可開車前進到宜蘭棲蘭、明池，行程約3、4小時，但多為山路蜿蜒，駕駛可在穿越山脈後，直達明池，再接雪山隧道回到台北，算是北橫經典行程，但因為北橫山路蜿蜒，在考量體力因素下，可以選擇在宜蘭過夜，算是兩天旅行的建議選擇。

而在「海景」的景點中，桃園市大園區竹圍漁港，與新屋永安漁港，可以滿足吹海風、嚐海鮮、買魚貨的應景樂趣。兩個漁港的特色都是規劃完善，平常人煙不多，只有在假日才見人潮，但往年春節假期中，人潮則稍略有增加，「擁擠程度在可接受範圍內」。

漁港附近腹地大，可以走路、健行、吹海風，對於喜愛散步、騎腳踏車吹海風的人而言，算是不錯選擇。如果想在溫暖灑落的陽光下，則可以坐在海港旁的石椅上，感受冬陽的美好。想要在吃完春節大餐後，「甩甩身上過多的負荷」，則可以選擇騎單車、逛逛海岸線，附近也有單車、協力車可以租借，相當便利。

另外，春節期間少不了「美食」，兩處漁港內也有許多平價的海鮮炸物，包括小卷、魚丸、蚵仔、炸雞、薯條等，民眾可以挑選合意的攤位購買，同時也可以到生鮮活魚貨區、乾貨區、熟食區買一點伴手禮回家。

前往兩處漁港的指標都相當明顯，漁港附近都有付費與免費的停車場可用，停車不算困難。值得提醒遊客，北橫復興區一帶，每逢春節必塞車，想上山攬勝、賞花的民眾，要有心理準備；要前往漁港的民眾則建議中午過後前往，另外，海風大，保暖衣帽不可少。1060129

(中央社)