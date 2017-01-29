桃機晉身4千萬旅客機場 挑戰更大

我要評比

歷經漏水、淹水及缺水窘境，以及陸客減少困境，桃機去年達成4000萬人次旅客量，評比提升，但因應旅客更高要求挑戰大。

身為台灣國門，桃園國際機場每天10多萬名旅客進出，2016年旅客運量於12月13日達到4000萬人次，去年總旅客人次突破4200萬人次。

對桃園國際機場來說，創新高的旅客運量意味著承擔更多的責任和營運壓力，在國際機場協會（ACI）服務品質評比（ASQ）也晉升4千萬以上的大聯盟等級，要與新加坡樟宜、韓國仁川等國際標竿機場競爭。

桃園國際機場除加速擴建第二航廈，2017年第三航廈基本設計告一段落，也將持續進行細部設計作業，及基礎開挖等先期工程，提供旅客更優質的服務。

桃機至去年11月底累計旅客人次為3860萬6114人，已超過前年3847萬3333人次，成長率9.87%。以此成長率推估，2016年可望突破4200萬旅客人次，這也是繼2011年以來，連續第五年正成長。

其中，桃機由3000萬僅花了短短3年就成長1千萬人次，如此爆炸性的成長，也為桃園機場帶來莫大的營運壓力，因此機場公司正積極進行各項軟硬體建設升級計畫，期以提升服務水準，滿足運量成長需求。

桃園機場於2016年成功吸引包括真航空、易斯達航空、德威航空、馬印航空、菲亞洲航空、捷星太平洋航空等6家低成本航空公司進駐營運，顯示各國航空公司在亞太區空域如此繁忙情況下，受惠於台灣開放天空政策，仍然對於台灣航空市場興趣濃厚，對於旅客來說，從桃園機場入出國也有更多樣化的航空公司選擇。1060129

(中央社)