魯蛇屌絲大對決 兩岸鄉民文化比一比

隨著新媒體時代來臨，網路群眾成為影響社會輿論的因素之一，而兩岸的「鄉民」近年也在網路上針對許多議題交鋒。雙方用語、文化雖然有顯著差異，但也有許多相似之處。

台灣網路上所流行的「鄉民」一詞源起於國立台灣大學BBS的批踢踢實業坊（PTT）中「網友」的俗稱。

這個用法一開始帶有貶意，通常指一些不懂得判斷事情是非且只跟著群眾起鬨的網友。但經過1、2年的發展，批踢踢的使用者開始逐漸以「鄉民」自居，並認同這個稱號。

而在中國大陸，與「鄉民」類似的說法則是「吃瓜群眾」。這個說法原指於戲院或劇院「前排吃瓜子看戲的人」，後來延伸指對事情不了解，對討論、發言以及各種聲音持「圍觀」、「看戲」態度的網友。

此外，台灣網路上所稱的「魯蛇」指的是「在工作上不順遂、低收入、單身」的男子；在大陸網路用語中，同樣泛指「人生失敗者」、「人生輸家」的稱號則是「屌絲」。

近年網路上也常傳出有「為特定組織或陣營利用網路達成特定任務與目的」的網民，在台灣稱作「網軍」，也有人以諧音「婉君」代稱。

而在中國大陸，受僱傭以普通網民身分發表有利於北京當局或相關部門評論，或圍攻批評政府的網路聲音的人員，則被稱作「五毛」，意思為「每發一則貼文就能賺五毛錢」。而發表極端思想、激進內容、愛國主義感較強的大陸網民則被稱作「小粉紅」。1060129

(中央社)