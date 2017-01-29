淡水無敵海景新秘境報你知
淡水新秘境報你知！海天一色的無敵海景淡水金色水岸自行車道海尾仔段正式開放，最美的海岸線不但遠離都會叢林喧囂，景色令人心曠神怡，民眾春節一遊將無敵海景盡收眼底。
新北市政府水利局高灘地工程管理處表示，近年來自行車休閒活動風行，尤其淡水金色水岸自行車道深受單車騎士的喜愛。淡水金色水岸自行車道自關渡大橋下觀山公園為起點(0Km)，往北銜接捷運竹圍站、紅樹林站、淡水站等並行經淡水河岸商店街、漁人碼頭、公司田溪出海口至淡海新市鎮北側海堤，105年高灘地工程管理處再延伸自行車道路段至淡水海尾仔，該段增加137m，共計淡水金色水岸自行車道總長度達16.7Km。
淡水金色水岸自行車道海尾仔段位於淡海新市鎮北側，可從兩個方向抵達，一自台2乙線進入，往淡水動物之家方向即可到達；另外，自行車自濱海路三段公司田溪自行車道(荷蘭灣旁)進入往北約2km即可到達。
除自行車道外，新設的牽引道可銜接淡海新市鎮新市五路，提供單車遊客更完整的自行車路網，高管處特別提醒大家，由於該區鄰近海側，夜間受限海防規定未予設置路燈，不建議夜騎，豪大雨或颱風警報發布期間將關閉並禁止進入，請注意中央氣象局發布訊息，以維安全。
無論是喜愛自行車休閒活動的單車騎士，或是熱愛大自然的旅行者，淡水金色水岸自行車道海尾仔段歡迎前往探訪。1060129
(中央社)
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