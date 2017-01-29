川普簽令 要美將領30天內制定反IS計畫

我要評比

美國總統川普今天簽署行政命令，給國防部長馬提斯（Jim Mattis）、參謀首長聯席會議和高級軍事顧問30天時間，制定「擊敗」伊斯蘭國（IS）的計畫。

法新社報導，這項計畫讓川普兌現他主要的競選承諾。川普曾嘲笑並批評前總統歐巴馬對抗極端分子的進度緩慢。

呼籲「以綜合策略和計畫來擊敗ISIS（指伊斯蘭國）」的行政命令，意味會加派美軍和軍事設備部署在伊拉克和敘利亞。

根據克里姆林宮，川普和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在電話中同意建立「真正的合作關係」，來對抗敘利亞IS組織。

不過美軍中有許多人懷疑俄國在敘利亞扮演的角色，因為外界認為莫斯科的首要任務就是支持和捍衛敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時說：「我們必須除掉ISIS。我們沒有選擇。」他還說：「這太邪惡了。這種邪惡是我們從未見過的。」（譯者：中央社陳昱婷）1060129

(中央社)