超長磨石子溜滑梯 親子走春好去處
新竹青青草原內的北台灣最長磨石子溜滑梯，啟用後成為親子最佳休憩場所，民眾不妨趁著年節假期，帶著小朋友到此走春遊玩吧。
新竹市政府去年在香山區青青草原入口旁的小山丘，沿山形設計出紅、綠、藍及金黃色等4種顏色的磨石子溜滑梯，且4道溜滑梯的長度不相同，可依年齡層區分玩樂。
其中，紅色溜滑梯較短，滑起來較不刺激，適合幼童；而金黃色溜滑梯較紅色長些，較適合小學生；綠色溜滑梯與金黃色長度接近，同樣適合小學生玩；而最長的藍色溜滑梯約達19公尺長，適合中學以上民眾體驗一下「衝刺」的快感。
除了磨石子溜滑梯，市府也規劃兒童爬網、賞鳥樹屋、兒童傳聲筒等遊樂設施，打造成一座兒童遊樂場，平台有許多通道，都可以通往各座溜滑梯，讓孩子盡情爬上爬下，訓練體能、激發創意，探索性十足。
新竹市政府表示，青青草原是香山丘陵地的保留區，自然景觀豐富，市府規劃了5條步道、1座生態池、7座涼亭，推薦民眾趁著春節假期，帶著全家大小到此遊玩，來一趟健康走春之旅，甩去因過年期間吃美食造成的脂肪囤積，迎接健康的一年。1060129
(中央社)
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