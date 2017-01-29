台南春節出遊 市府推旅行攻略

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台南市政府觀光旅遊局針對新春連假整理出「台南春節連假旅行攻略」，推薦多處值得體驗的景點、遊程，希望民眾到古都體驗濃濃的年節氣氛。

於1月21日至2月28日間舉辦的「2017月津港燈節」，今年以「四季禮讚」為策展主題，近50組件藝術燈景，其中包含7件大型地景型作品、4件國際藝術家作品，更首度透過光環境營造四季氛圍；盼讓民眾在不同特色氛圍中穿梭賞燈，感受不同以往的視覺饗宴。

觀光旅遊局委外的柳營德元埤荷蘭村與官田葫蘆埤自然公園，於1月28日至2月1日推出「2017愛你一起迎接奇雞」活動；園區除了利用花草、玻璃纖維及板材等不同材質巧妙地以雞的元素布置場景外，活動期間更安排街舞、街頭藝人等表演。

被譽為全台十大露營勝地之一的虎頭埤風景區，於1月27日至2月1日春節期間，只要生肖屬雞者入園，可至園區販賣點兌換虎頭埤特製「橄欖三溫暖茶葉蛋」1顆，歡迎民眾前往踏青走春。

此外，今年恰逢台南公園開園滿100年，市府特別規劃一系列週年慶活動；包含音樂演出、當下最夯的實境遊戲、兒童劇團及布袋戲等多元表演活動，象徵台南公園的多元萬象。遊客可利用新春期間造訪，感受台南公園的百年歷史。

至於喜愛藝術及文創類活動的民眾，可以選擇至「2016全台十大熱搜景點」冠軍的奇美博物館參觀；廣場上以希臘神話為背景的雕像群、阿波羅噴水池、廣場等，每一處都是必拍熱點。

鄰近奇美博物館的十鼓仁糖文創園區，除了可體驗亞洲最高的全透明滑梯外，也將在1月28日至2月1日推出「2017台南國際鼓樂節～擊響春雷」活動。邀請來自日本、荷蘭及美國等地的表演團隊，要帶給大家震撼人心的音樂表演。

台南市政府觀光旅遊局指出，包括赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城等各大古蹟，除了除夕（27日）暫停開放外，28日起均恢復正常營運。而台南各大旅服中心在春節期間也將無休。1060129

(中央社)