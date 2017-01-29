川普改變移民政策 祖克柏有意見

祖克柏在臉書表示對川普的移民限制令不以為然，並影響公司人才招募。(圖/美聯社)

對於美國新任總統川普簽發行政命令提高入境與移民的難度，臉書執行長祖克柏特別關心此事，他在臉書上發表對川普的批評意見。

祖克柏在臉書上稱：「我們的確需要保障國家安全，但是我們該注意的是那些實際造成威脅的人，而不是平凡的大多數。把執法範圍過份擴大，反而使美國人變得更不安全，數百萬早已生活在美國的無證件群眾，將一直活在擔心被遞解出境的恐懼中。」

祖克柏並以自己的妻子為例，-指出他的妻子家人們，就是來自中國和越南的難民，他說：「我們美國應該對難民，以及需要幫助的人們敞開大門。」

祖克柏認為，川普發布這項關於移民的行政命多，將影響他一直支持的夢想家教育計畫。夢想家提供教育基金給非法移民的孩子，並通過歐巴馬時代的「童年入境暫緩遣返」（DACA）政策，使得來到美國的孩子能夠受教育並能合法工作。當然祖克柏也補充說，移民政策的改變也會對臉書的業務造成影響。

雖然他沒有特別指出，不過臉書與其他科技公司一樣，利用H-1B簽證(技術專業人才簽證)，允許外國的技術人才到美國工作。但是川普批評了這項計劃，認為這明顯排擠美國人的工作機會，應該要僱用美國人才對。據悉川普將大幅修改簽證的資格，並且限制簽發的數量，使得臉書和相關技術行業的人才網路遭到很大限制。

選前祖克柏就透露對於川普政見的不以為然，不過他的批評相對保守，都很少公開討戰意味的言論，先前祖克柏曾在公司的F8大會上，表示反對築牆與禁止移民政策，但是他沒有提到川普的名字。

諷刺的是，許多人批評川普是靠網路新媒體的謠言在當選的，其中臉書也被認為是幫助川普當選的助力(或幫兇)，指責臉書對於謠言管制做的很不確實，但祖克柏指出「臉書影響投票」的猜測是非常瘋狂的想法，他不認為大眾是看到假新聞才去投票。

臉書的首席運營官桑伯格現在也公然反對川普，川普主張重推「墮胎禁言令」，不容許「提供或主動宣傳」墮胎作為家庭計劃的方法。桑伯格批評「防止婦女墮胎的最好辦法，是通過更多的計劃生育，而不是禁止，畢竟婦女的生育自主權是最基的人權。」

(中時電子報)